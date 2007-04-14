Депутат-регионал предсказывает новый ”круглый стол” с Ющенко и без Тимошенко

Народный депутат, член фракции Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ убежден, что уже на будущей неделе коалиция достигнет компромисса с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО относительно выхода из политического кризиса.

Об этом депутат заявил в интервью еженедельнику “Зеркало недели” №14 (643) от 14 апреля в 2007 г.

“Думаю, что уже на будущей неделе, еще до заседания Конституционного Суда 17 апреля, страна будет иметь политический компромисс в виде круглого стола, из которого демонстративно, хлопнув дверями, в который раз уйдёт лидер БЮТ. Парламент начнет дебаты на предмет принятия закона о досрочных выборах. Тема императивного мандата может перейти в плоскость обсуждения открытых партийных списков”, - сказал В.Горбаль.

По его мнению, нынешняя ситуация свидетельствует о том, что “все идет к политическому компромиссу”. “Как бы ни упирался на публике Президент, тенденции его отката назад уже заметны”, - считает В.Горбаль. “Во-первых, - заметил он, - сменились спикеры - радикальный БАЛОГА уступил место либеральному ГАЙДУКУ, который говорит о возможной приостановке действия указа и перенесении сроков кампании”. “Во-вторых, появление в переговорном процессе персоны ЧАЛОГО говорит о том, что институт международных посредников все же будет задействован”, - убежден депутат. В-третьих, напомнил он, ЦИК подал просьбу в Конституционный суд с требованием ускорить рассмотрение законности президентского указа в связи с отсутствием возможности гарантировать проведение демократических выборов в такие сжатые сроки с учетом целого ряда правовых коллизий. В-четвертых, сам Президент на пресс-конференции допустил возможность изменения дать выборов. В-пятых, появился пакет с предложениями Президента, который может стать основой политического компромисса, заметил В.Горбаль.

По его мнению, 27 мая досрочные выборы в Верховную Раду не состоятся. Вопрос проведения выборов будет обсуждаться в стенах парламента. “Могут быть затронуты вопросы о совершенствовании избирательной системы с привлечением механизма открытых партийных списков. Под эти выборы будет сформирован новый или переформированный действующий ЦИК, с учетом партийных квот”, - заметил депутат.

При этом лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО “придется смириться с мыслью, что политический компромисс все же будет найден в формате “Президент-премьер”, сказал В.Горбаль.

Отвечая на вопрос о возможных гарантиях в формате этой двойки, депутат выразил мнение, что Президент всегда может применить “те механизмы, которые он использовал 2 апреля и спровоцировать кризис для обсуждения ситуации”. Со стороны коалиции, по словам В.Горбаля, гарантия заключается в лице правительства и Верховной Рады, которые и “теперь эффективно работают”.

По мнению депутата, самые противоречивые пункты будущих договоренностей необходимо вынести на референдум и утвердить с учетом мысли граждан. “Тем самым “универсальная” идея ЮЩЕНКО найдет свое логическое воплощение, а страна получит не только урегулированные отношения правительства и Президента, власти и оппозиции, но и ясный внутренний и внешний курс”, сказал В.Горбаль.