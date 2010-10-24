Сегодня отмечается День ООН

Сегодня отмечается День Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Центр новостей ООН, 65 лет назад в этот день вступил в силу Устав Организации.

В послании по этому случаю, Генеральный секретарь ПАН Ги Мун призвал все международное сообщество добиваться воплощения в жизнь великой идеи этого основополагающего документа.

ПАН Ги Мун подчеркнул, что сегодня человечество сталкивается с проблемами поляризации и недоверия. Одновременно глава ООН отметил, что нынешний взаимосвязанный мир открывает новые возможности для совместного достижения прогресса.

«Давайте же возьмем на себя обязательство сделать еще больше для воплощения в жизнь великой идеи, заложенной в Уставе Организации Объединенных Наций», — сказал Генеральный секретарь ООН.

Он подчеркнул, что необходимо сделать больше для защиты людей, застигнутых вооруженным конфликтом, для борьбы с изменением климата и для предотвращения ядерной катастрофы. Глава ООН напомнил о важности расширения возможностей женщин и девочек, борьбы с несправедливостью и безнаказанностью. ПАН Ги Мун напомнил о целях в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.

«В День Организации Объединенных Наций я выражаю глубокую признательность миллионам людей во всем мире, которые искренне верят в нашу работу во имя мира, развития и прав человека, которые разделяют наши идеалы и помогают нам в достижении наших целей. Всем вам, друзья и сограждане мира, я говорю спасибо», — сказал глава ООН.