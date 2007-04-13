Лукаш: Януковича уже привлекали, и вряд ли он хочет повторить ситуацию

Президент имеет право приостановить действие постановления Кабинета Министров о невозможности финансирования внеочередных выборов и одновременно направить его в Конституционный Суд Украины, однако для финансирования внеочередных выборов нет законных оснований.

Об этом УНИАН сообщила первый заместитель министра Кабинета Министров Украины Елена ЛУКАШ.

По ее словам, решающее слово в этом вопросе скажет Конституционный Суд, «но, независимо от того, приостановлено постановление Кабмина или нет, действующее законодательство, которое имеет более высокую нормативную силу, чем указ Президента, не позволяет профинансировать внеочередные выборы».

Е.ЛУКАШ напомнила, что финансировать выборы запрещено рядом постановлений Верховной Рады, действие которых никем не прекращено, решениями ряда судов и законодательством.

Кроме того, если Кабмин сейчас примет решение о финансировании выборов, то некоторые должностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за незаконное использование средств. «В иерархии нормативно-правовых актов вначале идет Конституция, потом Закон, а уже потом Указ Президента», - сказала юрист.

Е.ЛУКАШ напомнила, что в 2005 году премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА «во время политических репрессий уже пытались привлечь к ответственности за нарушения закона, подчеркиваю, закона, а не указа, по статье 210 и 211 Уголовного кодекса - за нарушение законодательства о бюджетной системе и принятие нормативно-правовых актов, которые изменяют доходы и расходы бюджета с нарушением установленного законом порядка». «Вряд ли он хочет повторить ситуацию», - отметила Е.ЛУКАШ.

Напомним, что на Олимпиаде в Афинах летом 2004 года украинские спортсмены завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. За “золото” украинцам было обещано выплатить по 100 тысяч долларов, за “серебро” - 70 тысяч долларов, за “бронзу” – 50 тысяч долларов. Свои премии олимпийцы уже получили. 15 июня 2004 г. исполнительный комитет Национального олимпийского комитета Украины принял отставку В.ЯНУКОВИЧА с должности председателя комитета. В.ЯНУКОВИЧА обвиняли в нецелевом использовании средств, которые были выделены на премии олимпийцам.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Кабинетом Министров издал постановление «О мерах по предотвращению действий, нарушающих Конституцию и законы Украины», которым признано невозможным выполнение Указа Президента Украины от 6 апреля 2007 года № 285 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 апреля 2007 года «Об общественно-политической ситуации и безотлагательных мерах по обеспечению конституционных прав граждан Украины».

12 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом приостановил действие этого постановления правительства и обратился в Конституционный Суд с просьбой изучить этот документ на соответствие Основному Закону.