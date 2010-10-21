Медведько сохранит должность, потому что хорошо ладит с Януковичем?

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Владимир СТРЕТОВИЧ не исключает, что Александр МЕДВЕДЬКО может остаться в должности генерального прокурора на второй срок.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня в интервью журналистам.

"У Александра Ивановича хорошие отношения с Президентом. Поэтому не исключаю, что в парламент будет внесена его кандидатура. По моему мнению, это наиболее вероятная кандидатура на эту должность", - сказал В.СТРЕТОВИЧ.

Как сообщалось, в начале ноября у А.МЕДВЕДЬКО заканчивается отведенный Конституцией пятилетний срок пребывания в должности генерального прокурора.

Среди претендентов на эту должность эксперты называют первого заместителя генпрокурора Украины Виктора ПШОНКУ, заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, заместителя главы Администрации Президента, экс-генпрокурора Геннадия ВАСИЛЬЕВА.