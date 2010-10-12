Очевидцы ДТП в Марганце: водитель вел себя странно (фото с места аварии)

Выжившие во время автокатастрофы в Днепропетровской области Украины люди рассказали об обстоятельствах ДТП.

Как сообщает "Левый берег",министр транспорта и связи Украины Константина Ефименко рассказал, что никаких объективных причин для возникновения аварийной ситуации не было: видимость на участке была отличная. Исправно работал свет и звуковая сигнализация, запрещающая автобусу переезжать через пути.

При этом очевидцы рассказали о странном поведении водителя автобуса. Он остановился у переезда, вышел на улицу, постоял некоторое время, а затем уселся за руль и, несмотря на красный свет, начал выезжать на пути.

На крики пассажиров, понимавших, чем все это обернется, водитель не реагировал. При этом, по данным железнодорожников, автобус начал выезжать на переезд тогда, когда до маневрового локомотива было уже 15-20 метров: не заметить приближающуюся опасность было невозможно.

В результате столкновения, по последним данным, погибли 42 человека, в живых остались лишь 10 пассажиров автобуса.

Катастрофа произошла около села Максимовка Никопольского района Днепропетровской области на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона "Марганец - Никополь".

К месту происшествия выехали сотрудники всех экстренных служб области, к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 56 человек и 17 единиц техники.

Фото пресс-службы ГАИ в Днепропетровской области