Повлияет ли резолюция ПАСЕ на внутреннюю политику в Украине (опрос)

Эксперты считают, что резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы может оказать влияние на внутреннюю политику Украины.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина относительно последствий принятой 5 октября ПАСЕ резолюции «Функционирование демократических институтов в Украине».

В институте напоминают, что в документе ПАСЕ призвала власти Украины расследовать все заявления о притеснениях СМИ и нарушениях права граждан на собрания, а также выразила обеспокоенность вмешательством СБУ в политические дела в Украине.

Комментируя замечания резолюции ПАСЕ по СБУ, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр ПАЛИЙ отметил, что руководство СБУ очень много за последнее время сделало для того, чтобы подорвать имидж Украины на Западе. «Виктор ЯНУКОВИЧ после победы на выборах был воспринят на Западе даже лучше, чем «оранжевые» политики. Потому что прекратилась, казалось, постоянная конкуренция Виктора ЮЩЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО и хаотичное течение политического процесса. А СБУ приложилась к тому, чтобы на Западе это позитивное отношение было «сведено на нет». Многим кажется, что это было сделано специально – для того, чтобы, возможно, увеличить зависимость Президента от каких-то людей и отрезать ему пути на Запад. Поскольку очень много было нерациональных шагов», - считает А.ПАЛИЙ.

По его мнению, резолюция ПАСЕ окажет некоторое влияние на внутреннюю политику Украины. «Поскольку это информационный повод, он может обыгрываться достаточно долго. И мне кажется, что тут все будет зависеть от уровня зависимости Президента от тех людей, которые его окружают. Если этот уровень зависимости большой, то давление СБУ на общество может даже увеличиться. А если уровень зависимости не такой большой, и Президент поймет, что его отрезают от возможности сотрудничества с таким важным регионом, как Европа, то он может сделать соответствующие организационные и кадровые выводы», - сказал А.ПАЛИЙ.

Народный депутат от КПУ, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Александр ГОЛУБ полагает, что замечания ПАСЕ относительно деятельности СБУ не будут иметь достаточно заметных и серьезных последствий в Украине. «На мой взгляд, заявление о том, что спецслужбы, в том числе СБУ, стоят вне политики, достаточно лицемерное. Во всех государствах они, так или иначе, влияют на политику, и это, может быть, не очень приятный, но это неизбежный процесс», - сказал народный депутат.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ считает, что не существует прямой зависимости между решением ПАСЕ и восприятием со стороны иностранных инвесторов инвестиционного климата Украины. «Тяжело говорить о том, что какие-то решения ПАСЕ однозначно в ту или иную сторону повлияют на инвестиционный климат. На сегодняшний день бизнес очень интересуют конкретные вещи, связанные с Налоговым кодексом, с тем, какая будет дальше фискальная политика в стране, какова будет система регулирования тех или иных отраслей. Это те вещи, которые являются достаточно важными», - считает эксперт.

Вместе с тем И.БУРАКОВСКИЙ подчеркнул, что такие важные решения в Украине, как, например, отмена политреформы, не могут пройти незамеченными для иностранных компаний. «Каждый из инвесторов будет задавать себе вопрос, что это означает для будущей украинской экономической политики. Такая концентрация власти – это для решения каких-то вопросов или это опять создание дополнительных проблем для бизнеса?» - сказал И.БУРАКОВСКИЙ.