В Тернополе на должность городского головы претендуют 16 кандидатов

В Тернополе на должность городского председателя претендуют 16 кандидатов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городской территориальной избирательной комиссии, вчера комиссия зарегистрировала последнего кандидата в мэры - предпринимателя Александра СОНЯКЯ, который баллотируется от Всеукраинской партии трудящихся.

Самому молодому из кандидатов на должность городского председателя Тернополя, инженеру ЧП «Юта» Андрею ЛЮБЕЦКОМУ, которого выдвинула партия «Информационная Украина», в ноябре исполнится 27 лет.

Кроме названных кандидатов, на должность мэра Тернополя от Партии регионов баллотируется заместитель председателя облгосадминистрации Петр ГОЧ, от партии «Наша Украина» – председатель правления ОАО «Тернопильбуд» Василий ЛИЛО, от ВО «Свобода» – экс-заместитель председателя областной налоговой администрации Сергей НАДАЛ, от партии «За Украину!» – действующий городской председатель Роман ЗАСТАВНЫЙ, от Христианской демократической партии – председатель городской организации Юрий ОЛИЙНЫК, от Украинской партии – директор общества «АНТ», дистрибьютора продукции завода «Оболонь» в области Михаил РАТУШНЯК, от Партии промышленников и предпринимателей – директор ТРЦ «Подоляне» Василий ЧУБАК, от партии «Пора» – владелец ЧП «Тернопольская фирма «Строитель» Зеновий ЩЕПАНОВСКИЙ, от Украинской народной партии – директор ООО «Креаторбуд» Игр ГУДА, от Народного Руха Украины – начальник Управления труда и социальной политики городского совета Игорь МЕДЫНСКИЙ, от партии «Зеленая планета» – издатель журнала «Мой ребенок» Виктор ДОЛИШНИЙ, от Украинской социал-демократической партии – старший преподаватель кафедры украиноведения Тернопольского национального экономического университета Владимир КОЛИНЕЦ, от партии «Справедливость» – директор ВПУ №4 Роман ПИВТОРАК, от партии «Правозахист» – юрист Олег МАРТЫНЮК.

Вместе с тем, ТИК не зарегистрировала кандидата от партии «Союз левых сил» Игоря БАНЗЕРУКА, поскольку он одновременно подал документы как кандидат на должность городского председателя и как кандидат в депутаты в одномандатном округе.

В целом, своих кандидатов в Тернопольский городской совет делегировали 43 партии.

В Тернополе будет действовать 30 округов и 85 избирательных участков.