Герман нашла три положительных момента в резолюции ПАСЕ по Украине

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН считает, что пристальное внимание Парламентской Ассамблеи Совета Европы “лишь помогает Украине в развитии демократического общества”.

Об этом А.ГЕРМАН сказала УНИАН, комментируя вчерашнюю резолюцию ПАСЕ “Функционирование демократических институтов в Украине”.

“Это очень хорошо, - сказала заместитель главы АП, - что Парламентская Ассамблея следит за событиями в Украине. И следит внимательно. Хорошо, что тема Украины звучит. Это лишь помогает Украине в развитии демократического общества, в развитии тех демократических процессов, которым в ней было в свое время положено начало”.

По словам А.ГЕРМАН, “очень важно, что ПАСЕ так благосклонно отнеслась к решению Конституционного Суда (об отмене политреформы 2004 года – УНИАН) и к ситуации, когда Украина, в сущности, начинает жить по Конституции 1996 года. Это очень позитивный для нас сигнал. Есть и другие позитивные моменты. В частности, ПАСЕ услышала сигнал о создании в Украине общественного телевидения, и в Резолюции нет ни слова о давлении со стороны президентской Администрации на СМИ. Я считаю, что это очень знаковая деталь”.

Конечно, говорит А.ГЕРМАН, “мы прочитали о СБУ. И, конечно, я убеждена, здесь состоятся определенные реформации, и соответствующие лица сделают определенные выводы из этого”.

Как отметила заместитель главы АП, “с чем-то можно согласиться, что-то является спорным. Но, бесспорно, мы не можем не принимать во внимание Резолюцию ПАСЕ, не можем не принимать во внимание мнения людей с авторитетными именами”.

“Хотя, - сказала А.ГЕРМАН, - отдельные заявления, как заявление госпожи ВОЛЬВЕНД (содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Украине – УНИАН), вызывают горькую улыбку. У меня после этого возникает большое желание, чтобы украинские газеты все-таки издавались и на английском языке. Потому что если бы госпожа ВОЛЬВЕНД их читала, она бы видела, что нет в Украине газеты, которая не критикует власть. Она говорит, что в украинских газетах уменьшается критика власти. Я не могу с ней согласиться. То же касается и информационных сайтов”.

“Мир доброжелательно настроен к Украине. Мир хочет помочь Украине в том, что Украина делает. И мир заметил те добрые и правильные шаги, которые делает власть, а также обратил внимание на то, что, по их мнению, стоило бы поправить. Я считаю, что мы на хорошей дороге”, - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 5 октября ПАСЕ одобрила резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

В документе ПАСЕ выразила обеспокоенность вмешательством СБУ в политические дела, призвала власть расследовать все заявления об ущемлениях свободы СМИ и права на собрания, обеспечить условия для проведения честных выборов в местные органы власти. Кроме того, Ассамблея призвала Киев не допустить монополизации власти и провести реформирование прокуратуры и органов юстиции.

За документ проголосовали 102 депутата, против – 1, воздержались – шестеро.

На участие в обсуждении записались 35 депутатов, из них 9 – члены российской делегации в ПАСЕ.