Вдова Гонгадзе обжаловала решение ГПУ относительно Кучмы и Литвина

Адвокат вдовы убитого журналиста Георгия Гонгадзе Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО подала жалобы в Печерский райсуд Киева на решение Генпрокуратуры, которым было отказано в возбуждении уголовных дел против бывшего президента Леонида КУЧМЫ и действующего председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА из-за отсутствия в их действиях состава преступления.

Об этом адвокат сообщила УНИАН.

По словам В.ТЕЛИЧЕНКО, у нее нет сомнений в том, что в записях экс-охранника Л.КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО есть настоящие разговоры, которые имели место в кабинете Президента Украины, поскольку некоторые участники разговоров в свое время "узнали себя и подтвердили факт, что такие разговоры были".

В то же время адвокат выразила удивление по поводу того, что следователи ГПУ доверяют показаниям Алексея ПУКАЧА, что "он получил заказ убить Гонгадзе от Кравченко", но не доверяют его показаниям, в которых указывается, "что Кравченко якобы согласовывал свои действия с тогдашним высшим руководством государства".

В то же время В.ТЕЛИЧЕНКО отметила, что также она подала подобные жалобы на решение Генпрокуратуры относительно экс-председателя СБУ Леонида ДЕРКАЧА, бывшего (ныне покойного) заместителя Ю.Кравченко Эдуарда Фере и жалобу относительно действий ГПУ, которыми А.ПУКАЧУ отменено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Судебное заседание по этим жалобам должно состояться завтра.