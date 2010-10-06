«Регионалка» в ПАСЕ отмела факты давления на прессу

Сестра главы Администрации президента, народный депутат от Партии регионов Юлия НОВИКОВА в своем выступлении перед депутатами Европарламента в ПАСЕ рассказала, что факты давления на СМИ и нарушения свободы слова в Украине являются преувеличенными. Об этом пишет “ Украинская правда

“Утверждения о нарушениях демократических свобод, таких, как свобода собраний, свобода слова и свобода СМИ, являются преувеличенными, – цитирует издание Ю.НОВИКОВУ. – К сожалению, владельцы "5 канала" и TVi пытались представить исключительно бизнес-конфликт как нарушение свободы слова. На данный момент оба канала продолжают работать как обычно, их эфирное время не было сокращено. В то же время, комиссия украинского парламента установила, что тендеры на эти лицензии были проведены с грубыми нарушениями закона должностными лицами Национального совета по телевидению и радиовещанию. Мы говорим о коррупции в данном случае, и больше ничего!”

Как сообщал УНИАН, 5 октября ПАСЕ одобрила резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

В документе ПАСЕ выразила обеспокоенность вмешательствам СБУ в политические дела, призвала власть расследовать все заявления о притеснениях свободы СМИ и права на собрания, обеспечить условия для проведения честных выборов в местные органы власти. Кроме того, Ассамблея призвала Киев не допустить монополизации власти и провести реформирование прокуратуры и органов юстиции.