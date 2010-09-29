Тигипко уговорил свою партию не выдвигать кандидата в мэры Одессы

Большинством голосов делегаты одесской партконференции «Сильной Украины» приняли решение отказаться от выдвижения представителя партии на должность мэра Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, некоторые участники конференции были удивлены неожиданным отказом лидера местной ячейки партии Светланы ФАБРИКАНТ побороться за кресло городского головы, поскольку ранее эта идея неоднократно озвучивалась.

По инициативе местной ячейки «Сильной Украины» также были проведены опросы жителей на улицах города, чтобы выяснить рейтинги возможных претендентов в мэры. Однако на конференции прозвучало заявление о сравнительно невысокой поддержке одесситами этой кандидатуры, о чем якобы засвидетельствовали замеры общественного мнения накануне выборов.

Публично одобрил отказ С.ФАБРИКАНТ принимать участие в предвыборной гонке также лидер партии «Сильная Украина» Сергей ТИГИПКО, выступивший на партконференции, хотя ряд делегатов считали такой подход ошибочным.

С.ТИГИПКО постарался переубедить колеблющихся: «Партия регионов - сильный союзник, и чтобы что-то изменить, мы должны их поддержать». Он подчеркнул, что «хотя «Сильная Украина» и конкурирует с Партией регионов», однако лучшего союзника, чем «регионалы», для восстановления экономики нет».

Лидер «Сильной Украины» также посетовал, что ныне ему приходиться отвечать за решение всех экономических проблем в стране: «Один в правительстве, не имея человека во фракции в парламенте, я отвечаю за все в стране, и я не боюсь этого. Потому что для политика все, что не некролог, – все пиар».

В свою очередь, приглашенный на партконференцию «Сильной Украины» глава АМКУ Алексей КОСТУСЕВ, ранее выдвинутый «регионалами» кандидатом в мэры Одессы, пообещал С.ФАБРИКАНТ должность секретаря Одесского горсовета в случае победы на выборах.

Кроме того, заверил он, Партия регионов не будет использовать свои административные возможности против «Сильной Украины» и высказал уверенность, что представители от Партии регионов, «Сильной Украины» и «Родыны» смогут образовать депутатское большинство в Одесском горсовете.

Как сообщал УНИАН, 2 августа заместитель председателя партии «Сильная Украина» Константин БОНДАРЕНКО выступил с заявлением, обвинив главу Одесской ОГА Эдуарда МАТВИЙЧУКА, возглавляющего облорганизацию Партии регионов в срыве досрочных выборов мэра Измаила. «Вина за срыв выборов в Измаиле полностью лежит на руководстве Одесской области, в частности, губернаторе Эдуарде МАТВИЙЧУКЕ и представителях власти на местах», - заявил К.БОНДАРЕНКО.

"Увидев, что представители Партии регионов не могут рассчитывать на успех на выборах, местные власти решили отменить выборы вообще", - подчеркнул К.БОНДАРЕНКО. По его словам, измаильский сценарий может повториться и на выборах 31 октября. К.БОНДАРЕНКО высказал уверенность, что областная власть Одесской области должна сосредоточиться на своих прямых обязанностях: "Губернатору следует больше внимания уделять ситуации в социально-экономической сфере области, а не плести политические интриги».

К.БОНДАРЕНКО также подчеркнул, что избиратели сами дадут надлежащую оценку действиям одесской власти. "Использование административного ресурса - весомый рычаг, но реальную картину общественной поддержки в области, и в частности в Измаиле, мы получим 31 октября. Уверен, люди сделают правильный выбор", - подчеркнул заместитель председателя "Сильной Украины".