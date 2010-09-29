Тимошенко думает, что Янукович ее боится

Лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко надеется на конструктивный разговор с Президентом Украины Виктором Януковичем.

"Надеюсь, что у Януковича появится характер, и конструктивный разговор оппозиции и власти о выборах, и том, что происходит в Украине, все же состоится", - заявила Юлия Тимошенко во Львове, отвечая на вопрос журналистов, состоялась встреча с Януковичем, на которой она настаивала.

"Янукович боится конкуренции и встречи со мной", - цитирует Юлию Тимошенко ее официальный сайт.

Лидер партии "Батьківщина" объяснила журналистам, что она требовала встречи с Януковичем, чтобы напомнить ему, "что он живет в Украине, должен понимать Украину, жить и действовать ради Украины".

Юлия Тимошенко заявила также о своем стремлении объяснить Виктору Януковичу недопустимость действий власти в большом количестве вопросов, которые поднимаются от имени Президента и которые, по убеждению лидера партии "Батьківщина", поддерживаются Януковичем.

Деятельность власти, связанную со многими гуманитарными проблемами, вопросом с учебниками по истории, позиции Януковича по Голодомору Юлия Тимошенко расценивает как антиукраинскую.

"Я хотела бы ему рассказать, что когда у человека такой рост, большой размер и он употребляет такую пословицу, как "Донбасс порожняк не гонит", он не может быть трусом и не может бояться", - сказала она.

По мнению Юлии Тимошенко, властям нужно "не красть чужие партии, а идти и честно конкурировать, глядя людям в глаза".

"Батьківщина" никогда не боялась конкурировать, и мы всегда готовы к честному бою ", - подчеркнула она.

Юлия Тимошенко напомнила о заявлениях некоторых политиков о том, что Партия регионов якобы состоит из сильных людей и, говоря о местных выборах, обратилась к своим оппонентам с призывом "продемонстрировать силу в честной борьбе, а не красть то, что им не принадлежит".