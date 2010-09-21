Одесский губернатор: офис ПР обстреляла «шушара, бандитская шваль»

Возбуждено уголовное дело по факту обстрела офиса Партии регионов в Приморском районе Одессы по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Одесской области.

По словам руководителя избирательного штаба Партии регионов Виктора ВОЛКОВА, утром 20 сентября найдены следы попаданий одной пули в стену дома и трех - в окна.

Председатель Одесской облгосадминистрации Эдуард МАТВИЙЧУК, возглавляющий областную организацию Партии регионов, сегодня на пресс-конференции сказал: «Я со своими помощниками довольно быстро вычислили, с чьей стороны была эта провокация: провокация исходит со стороны криминалитета, который привык, что он управляет городом».

«Эта шушара, бандитская шваль думает, что будет продолжать править бал в Одессе, но я вас уверяю, что их время прошло и совсем скоро будет дана правовая оценка подобным действиям, после которой многие окажутся за решеткой», - заявил Э.МАТВИЙЧУК.

Одесский губернатор пообещал, что после местных выборов для многих людей их политическая карьера закончится. «Провокаторы, которые пытаются дестабилизировать политическую ситуацию города, будут сидеть за решеткой, а их действиям даст оценку суд», - подчеркнул он.

Э.МАТВИЙЧУК также сообщил, что ряд лидеров одесских организаций партий и членов избиркомов взяты под охрану правоохранительными органами, поскольку, по его убеждению, на них оказывается давление со стороны городского криминалитета.

Кроме того, Э.МАТВИЙЧУК, ранее заявлявший, что «со своей семьей общается на украинском, а на работе - по-русски», опроверг обвинение экс-заместителя министра образования Максима СТРИХИ в том, что в воглавляемой им облгосадминистрации говорить на украинском языке опасно из-за угрозы увольнения с работы.

Э.МАТВИЙЧУК сказал: «Я считаю, что человек должен разговаривать на том языке, на котором он мыслит», и добавил, что общается на государственной службе на русском языке, так как считает именно этот язык основой, на которой развивалась украинская культура. «Именно благодаря этому языку Одесса известна во всем мире своим колоритом», - добавил он.