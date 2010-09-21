"Тюрьму на Лонцкого" давно хотели забрать из СБУ, но помешал Азаров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ под давлением общественности поручил передать Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» (Львов) из подчинения СБУ в сферу управления Института национальной памяти.

Об этом заявил директор музея Руслан ЗАБИЛЫЙ, сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

«Вмешательство властей, особенно спецслужб в работу ученых - недопустимо. Мы уже почувствовали это на себе - сейчас, после изъятий СБУ, практически парализована подготовка новой экспозиции о диссидентах. Но верим, что активная позиция мирового и украинского академического сообщества не допустит продолжения давления», - сказал Р.ЗАБИЛЫЙ.

Кроме того, по данным центра, сотрудники музея довольны, что, наконец, возобновлен процесс передачи заведения, и считают поручение Президента правильным шагом, ведь СБУ не должна управлять музеями.

«Передача музея от СБУ была запланирована сразу, когда создавался музей, и мы все знали, что это — наш долг перед украинским обществом», - сказала сотрудник «Тюрьмы на Лонцкого» Лидия ТОПОЛЕВСКАЯ.

В центре напомнили, что 3 февраля Кабинет министров Украины передал Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» в подчинение Украинского института национальной памяти. В свою очередь правительство Николая АЗАРОВА уже 19 марта через поручение вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО остановило этот процесс и оставило музей в подчинении СБУ.

Музей «Тюрьма на Лонцкого» расположен в помещении бывшей тюрьмы КГБ и Гестапо во Львове. Первая экспозиция, созданная силами львовской общины, открылась 28 июня 2009 года. 14 октября 2009 года музей получил статус национального.

Как сообщал УНИАН, директора мемориала «Тюрьма на Лонцкого» Р.ЗАБИЛОГО 8 сентября 2010 года задержали в Киеве работники СБУ. Его обвинили в том, что он намеревался передать третьим лицам материалы, представляющие государственную тайну. У Р.ЗАБИЛОГО изъяли персональный ноутбук и цифровые носители.

Также СБУ провела обыск в кабинетах работников музея “Тюрьма на Лонцкого” во Львове, где изъяла два ноутбука, один жесткий диск, бумажные копии исторических документов, а также видео-свидетельства диссидентов, записанные исследователями в течение 2009-2010 годов.

9 сентября СБУ распространила сообщение о возбуждении уголовного дела по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, представляющих государственную тайну.

По данным СБУ, до настоящего времени музей находится на балансе СБУ, содержится за счет бюджета СБУ, его работники, в том числе его директор Р.ЗАБИЛЫЙ, получают зарплату в СБУ.

Сегодня, 20 сентября, глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН на встрече с журналистами сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ распорядился передать Национальный музей-мемориал «Тюрьма на Лонцкого» из подчинения СБУ в сферу управления Института национальной памяти. По его словам, В.ЯНУКОВИЧ подписал соответствующее поручение главе правительства Николаю АЗАРОВУ и председателю СБУ Валерию ХОРОШКОВСКОМУ.