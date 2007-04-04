Верховная Рада обвинила Ющенко в должностном преступлении

Верховная Рада обвинила Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в должностном преступлении – «попытке государственного переворота».

Об этом идет речь в заявлении ВР, которое было принято на заседании парламента, передает корреспондент УНИАН.

Авторами заявления являются члены СПУ Иван БОКИЙ и Александр БАРАНИВСКИЙ.

В заявлении отмечается, что Указ Президента о прекращении полномочий парламента носит «антиконституционный характер». Авторы заявления считают, что ст. 60 Конституции обязывает всех граждан, государственные органы власти не выполнять «преступные приказы и распоряжения, а Указ Президент о роспуске ВР принадлежит именно к таким преступным актам».

В заявлении содержится возмущение Указами Президента, которыми «он пытается упразднить» постановления правительства, принятые во исполнение постановлений парламента.

«Вряд ли можно считать умными и взвешенными его заявления и распоряжения, которые он отдал на совещании так называемых «силовиков» и глав администраций, направленные на дискредитацию высшего законодательного органа государства, который продолжает работать легитимно, на основе Конституции и законов Украины», - говорится в заявлении.

В ней отмечается, что В.Ющенко «втягивает в политическую борьбу и избирательную кампанию СБУ, о чем свидетельствуют заявления и.о. председателя СБУ, который должен был бы помнить, что это запрещено его ведомству законами».

ВР предупредила всех руководителей органов власти, глав областных и районных госадминистраций, всех государственных служащих, что в парламентско-президентской республике все постановления ВР являются обязательными для выполнения, а невыполнение их «влечет за собой административную и уголовную ответственность».

«После того, как Президент переступил Конституцию и поставил себя вне границ закона, все его последние Указы и распоряжения не только не вызывают доверия, но и являются неправомочными», - говорится в заявлении.

Также парламент призывает Президента Украины отменить свой Указ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины 2 апреля подписал указ о роспуске парламента. Выборы в Верховную Раду состоятся 27 мая.