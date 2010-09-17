На "Воскреснике" в УНИАН - встреча с Игорем Губерманом

19 сентября. 12-00. “Воскресники” в УНИАН. Творческая встреча Игоря Губермана с журналистами. 19 сентября проездом из Львова в Иерусалим известный поет И.Губерман один день будет в Киеве. В программе встречи: И.Губерман читает «гарики» ( известные и последние); И.Губерман отвечает на вопросы; журналисты принимают участие в конкурсе на лучшего знатока и применителя «гариков»; И.Губерман вручает диски с автографами лучшим в конкурсе. Также в программе – специальный доклад о замалчиваемых страницах из жизни И.Губермана, связанных с Украиной. Вход – по журналистским удостоверениям. Аккредитация - по тел. 279-33-53.