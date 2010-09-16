Колесников: пусть Луценко молит Бога, чтобы Пенчук ему книгу не посвятил

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ предостерегает экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО от Бориса ПЕНЧУКА - издателя книги «Донецкая мафия», который в свое время был осужден за ложные обвинения в адрес Б.КОЛЕСНИКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер заявил сегодня на брифинге в Донецке, где находился с рабочей поездкой.

Он отметил, что не следит за судьбой своего обидчика Б.ПЕНЧУКА и не интересуется, посадят ли его опять за решетку или нет. «Кто его отпускал и кто его посадил - к тем и обратитесь. Что я здесь могу сказать? Я не слежу за его судьбой», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, добавив при этом: «Это пусть Юрий Витальевич (ЛУЦЕНКО) молит Бога, чтобы он (Б.ПЕНЧУК) не посвятил ему несколько новых книг об их сотрудничестве в 2005 году».

Как сообщал УНИАН, весной 2010 года издателя книги «Донецкая мафия» Б.ПЕНЧУКА освободили условно-досрочно из тюремного заключения.

Этот факт подтвердил тогда Александр ДАНИЛЮК, экс-адвокат Б.ПЕНЧУКА. «Его действительно выпустили - условно-досрочно освободили ввиду того, что он (Б.ПЕНЧУК) уже отбыл половину наказания», - заявлял 1 июня 2010 года экс-адвокат.

Справка УНИАН. В 2005 году Б.ПЕНЧУК, бывший совладелец крупного донецкого торгового центра «Белый лебедь», обвинил Бориса КОЛЕСНИКОВА, в то время председателя Донецкого облсовета, в вымогательстве акций «Белого лебедя». В результате против Б.КОЛЕСНИКОВА было возбуждено уголовное дело, он был задержан и 4 месяца провел в СИЗО. В августе 2005 года Б.КОЛЕСНИКОВ был освобожден из-под стражи, и уголовное дело против него было закрыто «в связи с отсутствием состава преступления». Позже, в апреле 2008 года, сам Б.ПЕНЧУК попал под следствие - «за дачу ложных показаний». Обвинение Б.ПЕНЧУКУ было предъявлено Генеральной прокуратурой, а в октябре 2008 года его дело с обвинительным заключением было передано в Ворошиловский районный суд Донецка.

2 марта 2009 года Ворошиловским районным судом Донецка Б.ПЕНЧУК был осужден по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ст. 189 ч.4 - «Вымогательство», предусматривающей лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и по ст. 383 ч.2 – «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления», предусматривающей ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок. По ст. 189 ч.4 осужденный получил 8 лет лишения свободы, по ст. 382 ч.2 – 5 лет лишения свободы, т.о. итоговый срок - 8 лет.

Апелляционный суд Донецкой области 29 апреля 2009 сократил ему срок до шести лет, после чего Б.ПЕНЧУК обратился в Верховный суд.

Вследствие отмены Верховным судом приговора по статье «Вымогательство» в силе остался приговор Б.ПЕНЧУКУ по статье «Заведомо ложное сообщение о совершении преступления», который составлял 4 года.