Князевич утверждает, что Верховная Рада - вне закона

Народный депутат (фракция “Наша Украина”), экс-член ЦИК Руслан КНЯЗЕВИЧ заявляет о «неконституционности» решений Верховной Рады после указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 2 апреля о досрочном прекращении полномочий ВР пятого созыва.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, об этом Р.КНЯЗЕВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, с момента издания указа Президента о роспуске парламента ВР не может осуществлять свои полномочия. “Поэтому все решения Верховной Рады, которые были приняты после обнародования указа - ведь он вступает в силу со дня его официального обнародования, а не опубликования, - являются неконституционными. Они не могут исполняться ни одним государственным органом на территории Украины. Это распространяется и на ряд постановлений о восстановлении старого состава ЦИК”, - отметил Р.КНЯЗЕВИЧ.

Депутат отметил, что “антикризисники” должны выполнять указ Президента о роспуске парламента, а значит - прекратить свои полномочия”.

По словам Р.КНЯЗЕВИЧА, “регионалы” ссылаются на 90-ю статью Конституции Украины, согласно которой полномочия парламента прекращаются с момента открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва. “Это общий порядок, который распространяется исключительно на очередные выборы народных депутатов”, - подчеркнул депутат.

Р.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул: “Что касается внеочередных выборов, то в Конституции есть специальный порядок, о котором сказано в 81-й статье, а именно: “полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно также в случае досрочного прекращения полномочий ВРУ”.

Он назвал неконституционным вчерашнее постановление парламента, в соответствии с которым были отменены предыдущие решения ВР о досрочном прекращении полномочий Центральной избирательной комиссии от 8 декабря 2004 года и назначения новых членов комиссии.

“Согласно 85-й статье Конституции Украины, назначить и освободить от должностей членов ЦИК Верховная Рада может только по представлению Президента. А такого представления не было”, - подчеркнул Р.КНЯЗЕВИЧ.

“Сегодня легитимным является действующий состав Центральной избирательной комиссии, и она будет проводить в соответствии с указом Президента все мероприятия по организации внеочередных выборов”, - подчеркнул Р.КНЯЗЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО 2 апреля подписал указ о прекращении полномочий парламента. Согласно документу, внеочередные выборы в ВР состоятся 27 мая.

Верховная Рада в тот же день приняла постановление, в котором заявила об отсутствии у Президента правовых оснований для роспуска парламента, а Кабинет Министров ночью принял постановление, которым решил подчиняться только парламенту.