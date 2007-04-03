У офиса Партии регионов формируется группа для выезда из Сум в Киев
01:00, 03 апреля 2007Политика
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Пока слушают Януковича по FM
В данное время в Сумах возле здания областной филармонии, рядом с которой находится офис областной организации Партии регионов, собралось около 300 человек, которые сообщают о своем срочном отъезде в Киев.
Как передает корреспондент УНИАН, люди имеют с собой пакеты с продуктами питания и не могут конкретно сказать, когда они отбывают в столицу, поскольку были собраны активистами Партии регионов в срочном порядке.
Люди слушают по FM-радио передачи о событиях в Киеве, в том числе выступление премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Автобусов или других средств передвижения вблизи областной филармонии в Сумах пока еще нет.
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