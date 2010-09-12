Ющенко убежден, что без единства нации никаких реформ не будет

Лидер партии “Наша Украина” Виктор ЮЩЕНКО убежден, что без единства нации никаких реформ провести нельзя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на политсовете партии “Наша Украина”.

В.ЮЩЕНКО отметил, что проведение реформ в экономической и социальной сферах нашей страны является чрезвычайно важным вопросом, но “нация, не нашедшая единства, не способна будет провести реформы в любой сфере”.

“Это не проблема знаний – провести реформы, это проблема политического согласия, определение приоритетов относительно проведения реформ, а также проблема общественной ответственности”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он выразил убеждение, что такое единство можно достичь лишь путем национального возрождения государства, его языка, традиций, культуры. По его словам, не будут способствовать такому возрождению последние попытки власти уничтожить украинский язык как единое государство, разговоры о внеблоковом статусе страны при размещении на ее территории военных формирований другой страны (ЧФ РФ).

“Безусловно, политика экономических преобразований является одним из наших основополагающих приоритетов, и мы глубоко сожалеем, что, в том числе и правительства последних лет, не находили в себе воли и гражданской ответственности проводить глубинные реформы. Нам всегда что-то мешало, потому что игрались в популизм, и в этом популизме сформировано очень много проблем, половинчастых решений”, - заметил он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что без согласия общества на проведение таких реформ, без единства и национального самосознания любая власть будет лишь манипулировать реформами.

Критикуя действия нынешней власти, В.ЮЩЕНКО заметил, что его успокаивает лишь то, что во время своего пребывания в должности главы государства он сделал все, чтобы в стране происходили честные и демократические выборы. “А честные выборы приносят и честную ответственность”, - подчеркнул лидер партии. По его словам, если в марте около 40% украинских граждан подретушировали современный курс страны, а уже в сентябре больше 70% такой курс не поддерживают. “Треть в размышлениях, и одна часть еще остается на тех мечтательных позициях, которые были 5-6 месяцев назад”, - отметил он.