Досудебное следствие по делу об убийстве Гонгадзе завершено

Досудебное следствие в деле по обвинению бывшего генерала милиции Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе закончено.

Об этом сообщает еженедельник «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники.

«Такой вывод можно сделать из того, что Генеральная прокуратура Украины предупредила потерпевших по данному делу и их представителей о том, что с 15 сентября они могут начать ознакомление с материалами дела», - пишет издание.

По данным «ЗН», кроме бывшего начальника Департамента наружного наблюдения МВД Украины А.ПУКАЧА других обвиняемых нет.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан. После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе.