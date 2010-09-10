Из-за «судебной опечатки» Броварской горсовет остался без отеля?

Генпрокурор поручил разобраться комплекса «Спорт» в Броварах

Киев. 10 сентября. УНИАН. Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО поручил провести проверку ситуации, сложившейся вокруг ресторанно-гостиничного комплекса «Спорт» в г. Бровары Киевской области. Об этом он сообщил в интервью журналу «Профиль».

По словам генпрокурора, в судебном решении в деле о хозяйственном споре относительно имущества ООО «Ресторан Спорт» «под видом технической опечатки были внесены определенные изменения, которые имеют правовые последствия». «Я знаю эту ситуацию, сейчас назначена проверка, о результатах я готов буду сообщить дополнительно», - заявил А.МЕДВЕДЬКО.

Из неофициальных источников «Профилю» стало известно, что речь идет о решении Киевского межобластного апелляционного хозяйственного суда (КМАХС) от 15 февраля 2010 года по делу № 9/225-07. Коллегия из трех судей КМАХС под видом исправления опечатки внесла изменение в резулятивную часть решения, записав вместо «помещение ресторана «Спорт» - «целостный имущественный комплекс «Спорт», в том числе отель и ресторан «Спорт». Для сравнения: общая площадь ресторана «Спорт» - 819,8 кв. м., целостного имущественного комплекса - 3486,2 кв. м. Данное решение не было обжаловано в кассационном порядке собственником имущества – Броварским горсоветом.

Напомним, указом от 12 августа 2010 года Президент Виктор ЯНУКОВИЧ сократил общее число апелляционных хозяйственных судов с 11 до 8, в их числе и Киевский межобластной апелляционный хозяйственный суд. В соответствии с указом главы государства, теперь к территориальной юрисдикции Киевского апелляционного хозяйственного суда добавлена Киевская и Черкасская области.