Одесский горсовет доказал в суде обоснованность тарифов на ЖКУ

Окружной административный суд Одесской области удовлетворил в полном объеме иск Одесского горисполкома к Антимонопольному комитету Украины о признании незаконным решения временной административной комиссии АМКУ, которое предписывало органам местной власти Одессы отменить ряд принятых ими решений, касавшихся установления тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Управлении информации Одесского горсовета.

«В ходе рассмотрения иска суд установил, что в основу отмененного решения АМКУ легли данные поверхностной и не соответствовавшей процедуре проверки тарифов на территории одной из городских ЖКС без анализа их экономической обоснованности», - уточнила зам.руководителя горуправления Елена ВАРИЧЕВА.

В АМКУ данное решение суда пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, выездная административная коллегия АМК обязала Одесский горисполком отменить принятое в 2006 году решение относительно повышения тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий. Тарифы должны были быть пересмотрены до уровня действовавших ранее (0,58 грн. за 1 кв. м), указывалось в документе. 25 марта 2010 года АМКУ подтвердил свое решение, которое специалисты горсовета сочли необоснованным.

В апреле 2010 года Одесский горсовет подал иск в Окружной административный Одесской области с намерением отстоять обоснованность действующих тарифов на услуги ЖКХ. По итогам исследования специалисты горсовета пришли к выводу, что тарифы на коммунальные услуги в Одессе покрывают их себестоимость на 92%.