Янукович говорит, что не даст Азарову «протащить непопулярное решение»

Президент Виктор Янукович обещает ветировать Налоговый кодекс, если он будет "непопулярным".

Об этом он заявил на встрече с замгоссекретаря США Уильямом Бернсом, сообщает пресс-служба президента.

"Я и вчера, и сегодня имел разговор с премьером, некоторыми представителями правительства. Я их жестко предупредил: если они надеются, что через парламент можно будет протянуть непопулярное решение, я ветирую этот кодекс и обязательно верну его снова в Верховную Раду ", - заявил Янукович.

Он напомнил, что Украина прожила все годы своей независимости без Налогового кодекса, и сейчас ситуация должна измениться.

"Этот путь надо пройти как можно быстрее", - сказал президент.

Янукович уточнил, что Госбюджет-2011 должен быть принят уже на основе этого документа.

Украинская правда