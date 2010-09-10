Матвиенко одобряет ликвидацию райсоветов в столице

Народный депутат Украины Анатолий МАТВИЕНКО (фракция НУ-НС) положительно оценивает решение Киевсовета ликвидировать районные советы в столице.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

А.МАТВИЕНКО отметил, что «это хорошее решение, поскольку такого рудимента, как был в Киеве, нигде нет».

По словам депутата, районные советы в Киеве не занимались «ничем, кроме «забегаловок», которых понаставили по всему Киеву».

А.МАТВИЕНКО считает, что оппозиция не права, когда говорит, что благодаря ликвидации райсоветов Партия регионов и Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «захватят Киев».

«Пусть захватит, пусть покажет, что он может», - сказал А.МАТВИЕНКО.

Депутат подчеркнул, что при принятии решений нужно учитывать интересы киевлян, а не предпринимать шаги, которые противоречат этим интересам только для того, чтобы быть «против ЯНУКОВИЧА».

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Киевский городской совет ликвидировал районные в городе советы с 31 октября.