Кириленко: закон надо назвать "Об уничтожении украинского языка"

Председатель партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО прогнозирует значительные акции протеста при попытке принять новый закон о языках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Попытка принять новую редакцию закона о языках, внесенную коалицией, вызовет в парламенте сопротивление большее, чем во время ратификации «харьковских соглашений», - убежден В.КИРИЛЕНКО.

По словам лидера партии «За Украину!», «последовательно вытесняя украинский язык из образования, судов и других сфер жизни, правящая коалиция решила нанести очередной удар по украинскому языку. С этой целью в парламент был внесен законопроект «О языках в Украине».

“Авторам документа, регионалам, коммунистам и депутатам от Блока Литвина нужно не лукавить перед избирателями, а назвать этот документ «Закон об уничтожении украинского языка», - убежден председатель партии «За Украину!».