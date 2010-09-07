Парламент рассмотрит мораторий на повышение тарифов на ЖКУ

Верховная Рада Украины рассмотрит сегодня вопрос о моратории на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН. Он заметил, что такая договоренность была достигнута сегодня во время проведения в перерыве Согласительного совета.

По словам В.ЛИТВИНА, была достигнута договоренность, что депутаты снимут все плакаты и приведут сессионный зал в надлежащий вид. После этого будет рассмотрен вопрос об одобрении повестки дня VII сессии ВР. После этого будет заслушана информация правительства о подготовке Налогового кодекса по результатам всенародного обсуждения. Третьим вопросом, по словам В.ЛИТВИНА, будет рассмотрен законопроект о моратории на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. «И, независимо от результата, мы будем в дальнейшем рассматривать те законопроекты, которые внесены в сегодняшнюю повестку дня», - сказал В.ЛИТВИН.