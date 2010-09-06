Бютовцы до сих пор не видели Кодекс, который Украина «широко обсудила»

Фракция Партии регионов поддерживает предложение заслушать завтра на пленарном заседании Верховной Рады информации Кабинета министров о подготовке проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета в парламенте заявил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он назвал положительным тот факт, что ко второму чтению проект Налогового кодекса был подготовлен с помощью широкого обсуждения документа среди граждан.

«Мы впервые обратились к широкому обсуждению в обществе законопроекта», - сказал он.

По его словам, это новый шаг в работе правительства и коалиции, который будет использоваться и в дальнейшем.

Лидер фракции ПР также отметил, что работа, которая была проведена по подготовке проекта Налогового кодекса, должна быть обсуждена в сессионном зале ВР.

«И завтра мы можем заслушать от имени Кабинета министров все, что было сделано, и те наработки, которые есть, и в конечном варианте определиться дальше с тем, как мы будем работать», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

В свою очередь председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики, народный депутат от БЮТ Сергей ТЕРЁХИН отметил, что Кабмин должен был до 5 сентября внести в ВР проект Налогового кодекса для рассмотрения его во втором чтении. При этом, сказал он, этого документа до сих пор в стенах парламента нет.

«Мы требуем немедленно подать этот документ в ВР с тем, чтобы посмотреть, какие перлы появились по результатам так называемого «народного обсуждения», - сказал С.ТЕРЁХИН.