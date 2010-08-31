Шевченко: к Хорошковскому уже набралась критическая масса претензий

Народный депутат от БЮТ, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО убежден, что решение суда об аннулировании части лицензий «5-го канала» и ТВі является частью большой войны.

Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

«Это - часть большой войны, это проигранная битва, это война... Вообще за зажатие страны в кулак.», - считает А.ШЕВЧЕНКО.

Он убежден, что власть использовала решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. «… Не было бы этого повода – искали бы какие-то другие, этот повод лежал на поверхности, они им воспользовались. Это не точка в этой истории, даже в истории с этими лицензиями – это три точки… Не надо сидеть, сложа руки, надо использовать все возможности обжалования в судах, хотя бы для того, чтобы привлечь максимальное внимание общественности к этой истории. И искать другие выходы. Повторный конкурс, который можно сделать образцово-показательным, является одним из вариантов», - считает председатель парламентского комитета.

В то же время А.ШЕВЧЕНКО заметил, что не имеет иллюзий относительно деятельности Нацсовета по телерадиовещания в нынешнем составе, однако посоветовал руководству каналов использовать все возможности.

«Что касается конкретно Службы безопасности Украины и Валерия ХОРОШКОВСКОГО, то я думаю, что уже собралась критическая масса претензий к одному человеку на этом посту. Я считаю, что это требует понятной публичной реакции, как для страны, так и для мира. Это касается не только этой истории (дела о частотах “5-го канала” и ТВі ), но и блоггеров и т. д.», - отметил А.ШЕВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Киевский апелляционный административный суд 30 августа принял решения, которым аннулировал часть лицензий «5 канала» и ТВі из-за нарушения процедуры конкурса на их получение.

Ранее А.ШЕВЧЕНКО предлагал в случае проведения повторного конкурса на частоты «5 канала» и ТВі привлечь парламентский Комитет по вопросам свободы слова к контролю над его прозрачностью.

А.ШЕВЧЕНКО в 2003-2005 годах был шеф-редактором и ведущим «5 канала».