Янукович: каждый чувствует себя членом семьи, имя которой – Донецк

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил жителей Донецка с Днем города.

“От всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником – Днем города Донецка. Праздником, когда каждый житель города, каждый человек, который сердцем и душой, судьбой и своими делами сталкивался с этим городом, чувствует себя членом одной большой семьи, имя которой – Донецк”, - говорится в приветствии главы государства, обнародованном на официальном сайте.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, не случайно Донецк празднует свой “День рождения именно в день шахтера. Ведь Донецк по праву называют столицей шахтерского края, и шахтерский характер - мужественный и самоотверженный, твердый и бесконечно добрый - пронизывает все дела и свершения дончан”.

Президент пожелал жителям Донецка добра и счастья, здоровья и благополучия.

Кроме того, глава государства поздравил игроков, тренеров, административных работников и президента футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Рината АХМЕТОВА с Днем шахтера и Днем города Донецка.