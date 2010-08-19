Соболев: "Нафтогаз" скрывал информацию о решении Шевченковского суда

НАК «Нафтогаз Украины» скрывал информацию относительно решения Шевченковского районного суда г. Киева, которым НАК обязано повернуть компании «РосУкрЭнерго» 12,1 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил народный депутат Украины (БЮТ), премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ.

«Беспрецедентный факт вновь подтверждает достаточно интересные факты, которые действительно становятся уже фактами. НАК «Нафтогаз Украины» в очередной раз преднамеренно проиграл процесс, который стоит украинскому государству от 3,5 до 5,3 млрд. долларов по разным оценкам. То, что об этом общественность Украины узнает из средств массовой информации, – это прекрасно. Но страшно, когда компания НАК «Нафтогаз» скрывает уже пятый день от общественности и народа Украины информацию о том, каким образом они проигрывали 12 млрд. куб. м газа», - сказал С.СОБОЛЕВ.

Он отметил, что сегодня истекает срок представления апелляции на решение Шевченковского райсуда. В то же время С.СОБОЛЕВ высказал мнение, что «Нафтогаз» не будет подавать апелляционную жалобу в связи с тем, что фактически на данное время в НАК работают бывшие сотрудники «РосУкрЭнерго».

«Эти средства теперь должно оплатить государство Украина, а точнее – каждый из граждан Украины за сделки господина ФИРТАША и его компании «РосУкрЭнерго», - отметил С.СОБОЛЕВ.

«Это решение фактически подтвердило, что на сегодняшний день государство Украина будет рассчитываться за избирательную кампанию господина ЯНУКОВИЧА и за ключевого спонсора этой избирательной кампании господина ФИРТАША», - убежден народный депутат.

Кроме того, по словам С.СОБОЛЕВА, это решение Шевченковского суда является «уникальной финансовой сделкой, когда фактически за один день можно заработать более 5 млрд. долларов, не делая ничего, а потратившись на одно – на расстановку чиновников в НАК «Нафтогаз».

В то же время С.СОБОЛЕВ отметил, что не видел оригинала решения Шевченковского райсуда столицы относительно возвращения «РосУкрЭнерго» 12,1 млрд. куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, 19 июля с.г. компания «РосУкрЭнерго АГ» обратилась в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года, согласно которому НАК «Нафтогаз Украины» обязана вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа.

Сегодня, 19 августа, российская газета «КоммерсантЪ» написала, что «Украина подтвердила решение Стокгольмского арбитража по иску трейдера RosUkrEnergo, на 50% принадлежащего "Газпрому". Шевченковский райсуд Киева признал, что НАК «Нафтогаз Украины» нарушила контракт и обязана вернуть RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометров газа до 1 сентября или в другой срок, согласованный сторонами”. Газета пишет, что в ее распоряжении оказалась копия решения Шевченковского районного суда Киева от 13 августа. Суд рассматривал претензии RosUkrEnergo к НАК «Нафтогаз Украины», по которым 8 июня Стокгольмский арбитраж стал на сторону трейдера. "Трибунал постановил, что «Нафтогаз» нарушил контракт 3/04, лишив RosUkrЕnergo доступа к 11 млрд. кубометров природного газа, которые принадлежат последнему", - сказано в документе. Также там сказано, что «Нафтогаз» должен RosUkrEnergo 184 млн. дол. Таким образом, украинский суд полностью подтвердил вердикт международного арбитража, что было необходимо для выполнения решения в Украине.

В свою очередь пресс-служба Министерства топлива и энергетики Украины заявила, что министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО поручил НАК «Нафтогаз Украины» подать апелляцию на постановление Шевченковского районного суда Киева от 13 августа с.г., которым подтверждается решение Стокгольмского арбитражного суда, который обязал госхолдинг вернуть RosUkrEnergo AG 11 млрд. кубометров газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.

RUE создано в 2004 году для закупки у "Газпрома" среднеазиатского газа с последующей перепродажей его Украине. На 50% принадлежит "Газпрому", на 45% - украинскому предпринимателю Дмитрию ФИРТАШУ и на 5% - Ивану ФУРСИНУ. До января 2009 года трейдер был монополистом по продаже газа Украине, а также экспортировал газ в Европу. Конфликт вокруг спорных объемов газа возник в начале 2009 года. «Нафтогаз» по распоряжению тогдашнего украинского премьера Юлии ТИМОШЕНКО забрал из подземных хранилищ страны 11 млрд. кубометров газа, которые принадлежали RosUkrEnergo. Основанием стало право требования с трейдера долга в размере 1,7 млрд. дол., которые «Нафтогазу» переуступил "Газпром".