Герман звонила Попову относительно «продажи» церкви

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН категорически заявляет, что «храмы в Украине никогда продаваться не будут»

Об этом А.ГЕРМАН сказала корреспонденту УНИАН, опровергая сообщения некоторых СМИ о том, что якобы власти Киева намерены продать здание церкви Святого Николая, которая расположена на ул. Хорива.

«Храмы в Украине продаваться не будут – никогда, ни при каких обстоятельствах и ни при какой власти», - сказала она и подчеркнула, что заявляет об этом «абсолютно категорически и убежденно».

По ее словам, цель всех инсинуаций вокруг этой темы - возмутить людей и посеять беспокойство в столице.

А.ГЕРМАН также сообщила, что только что имела разговор с первым заместителем председателя КГГА Александром ПОПОВЫМ, который также выразил свое возмущение этой информацией и заверил, что «этого не может быть, потому что этого быть не может».