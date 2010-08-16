Лидер Меджлиса: интриги чиновников помешали встретиться с Януковичем

Председатель Меджлиса крымских татар Мустафа ДЖЕМИЛЕВ обратился к главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой назначить новую дату проведения заседания Совета представителей крымскотатарского народа при Президенте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса, эту просьбу М.ДЖЕМИЛЕВ изложил в письме, направленном на имя В.ЯНУКОВИЧА.

Лидер Меджлиса выразил сожаление, что запланированное на 3 августа заседание Совета представителей не состоялось в том формате, как было определено при встрече 13 мая.

Также М.ДЖЕМИЛЕВ дал оценку действиям ряда чиновников, которые переформатировали ранее запланированное заседание на «встречу с отдельными представителями крымских татар».

«Результатом таких действий, что были реализованы не только без нашего согласия, но, как мы понимаем, и без Вашего ведома, стало возникновение определенного недоразумения во взаимоотношениях между Президентом Украины и Советом представителей крымскотатарского народа», - говорится в письме.

М.ДЖЕМИЛЕВ выразил уверенность, что «любые интриги отдельных чиновников или недальновидных политиков, направленные на внесение искусственного раскола в крымскотатарское сообщество, а также с целью создания недоразумений между Президентом Украины и Советом представителей крымскотатарского народа, не будут иметь ни единого шанса, поскольку восстановление прав крымскотатарского народа требует максимального объединения усилий, осуществляемых властью и выборным органом крымских татар - Меджлисом».

Как сообщал УНИАН, руководители Меджлиса не пришли на встречу с В.ЯНУКОВИЧЕМ, которая состоялась в начале августа в Симферополе, из-за того, что на нее были приглашены представители оппозиционных выборному органу крымских татар общественных крымскотатарских организаций.