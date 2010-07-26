В Доме правительства открылась выставка, посвященная Винниченко

Министр Кабинета министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ открыл в Доме правительства выставку “Владимир Винниченко: член правительства, писатель, художник», посвященную 130-летию со дня рождения этого выдающегося деятеля.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, открывая выставку, на которой представлены документы, рукописи, фотографии, художественные произведения и картины Владимира Винниченко, А.ТОЛСТОУХОВ отметил, что она имеет глубокое и символическое значение.

«Господь наделил этого уникального человека многими талантами, и он сумел их реализовать. В частности, Винниченко вошел в историю Украины как политик - первый руководитель украинского правительства. Известен он и как талантливый писатель. А недавно Винниченко открылся миру и как оригинальный художник», - подчеркнул министр.

А.ТОЛСТОУХОВ подчеркнул, что В.Винниченко является одним из самых выдающихся деятелей, стоявших у истоков украинской государственности, и является одним из самых активных борцов за независимость Украины. «Жизнь человека, который свой талант посвящает служению народа, складывается очень непросто. Но все настоящее возвращается и становится символом, ориентиром и ценностью для других», - подсуммировал министр результаты деятельности В.Винниченко.

В открытии выставки также приняли участие глава Украинского института национальной памяти Валерий СОЛДАТЕНКОВ, заместитель директора Института литературы имени Т.Г.Шевченко Сергей КАЛЬЧЕНКО и главный редактор культурологического журнала «Хроника 2000» Юрий БУРЯК.