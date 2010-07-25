Лужков: мы передали Севастополю документов на 3 млн. долларов

Комплексная программа сотрудничества на 2011-2013 годы подписана сегодня в Севастополе между горгосадминистрацией и мэрией Москвы.

Как передает корреспондент УНИАН, мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ заявил журналистам, что только перечисление разделов программы «займет больше времени, чем это полагается для коротких интервью», но это, по его словам, «9 страниц тех вопросов, которые мы совместно будем решать в период 2011-2013 годов».

По его мнению, «это серьезная программа, которая касается решения социальных вопросов, инвестиционной деятельности, строительства в Севастополе социальных объектов, жилья».

Больше того, добавил Ю.ЛУЖКОВ, «мы, не дожидаясь начала 2011 года, уже передали властям города (Севастополя) - в режиме подарка - проекты и рабочую документацию на современные школьные здания и на современное здание детского сада. Таким образом, как минимум на 10% снизили стоимость возможного будущего строительства».

Ю.ЛУЖКОВ отметил, что данные проекты и рабочая документация стоят около 3 млн. долларов.

По его словам, «у нас есть совместные программы чисто муниципального плана: вода, водоотведение, экология, различные инженерные сети. Это, наконец, вопросы, которые должны сегодня соответствовать любому современному городу - это вопросы информатизации, электронизации жизни и формирования такой системы услуг, которая не отнимала бы время людей».

Председатель Севастопольской горгосадминистрации Валерий САРАТОВ подчеркнул: «Мы подписали очень серьезное соглашение, там все очень серьезно прописано, начиная, скажем, строительством Дома Севастополя в Москве, и заканчивая культурой, образованием, здравоохранением».

По его информации, также важное место в программе уделено сотрудничеству в сфере экономики, инвестиционной деятельности.