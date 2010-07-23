В БЮТ говорят, что Симоненко - мазохист

Народный депутат от БЮТ Александр СОЧКА называет лицемерным заявление лидера коммунистов Петра СИМОНЕНКО о намерении КПУ призвать людей к акциям протеста против повышения коммунальных тарифов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он сказал сегодня, комментируя требование П.СИМОНЕНКО в Кабинет министров пересмотреть решение о повышении тарифов для населения.

“Зачем господину СИМОНЕНКО призывать людей выходить на улицы, если достаточно в знак протеста против грабительских решений дать команду тем, кто был назначен по квоте КПУ, оставить должности в органах государственной власти”, - сказал депутат.

Он напомнил, что фракция коммунистов является участником нынешнего парламентского большинства, которое сформировало правительство, и потому КПУ в полной мере несет ответственность за каждый шаг команды Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

“Даже если допустить, что коммунисты действительно так заботятся о народе, то после повышения коммунальных тарифов они обязаны объявить о выходе из состава коалиции и инициировать недоверие АЗАРОВУ. Это был бы честный и политически ответственный поступок. А пока выходит, что коммунисты критикуют сами себя и против самих себя, то есть власти, которую они представляют, хотят акций протеста. Это смахивает на политический мазохизм”, - отметил А.СОЧКА.

“Никакого бунта против правительства со стороны СИМОНЕНКО не стоит ожидать. Прозвучит еще несколько заявлений и на том все кончится. К сожалению, место, которое сегодня занимают коммунисты, слишком комфортно, чтобы его покинуть ради реальной, а не показной защиты людей от драконовских тарифов АЗАРОВА", – считает депутат.

Как сообщал УНИАН, П.СИМОНЕНКО заявил, что повышение тарифов на газ для населения является признаком антигосударственной политики. «Лично я и мои товарищи по фракции и по партии категорически против такой политики», - сказал он. По мнению П.СИМОНЕНКО, «никто не имеет права диктовать из-за границы те требования, которые сейчас воплощены в решении правительства, а именно - увеличение тарифов на газ для населения под диктовку МВФ».

Лидер КПУ также отметил, что решение Кабинета министров о повышении коммунальных тарифов «принято под диктовку, и мы не имеем права позволять разным финансовым структурам диктовать условия из-за границы».

22 июля крымские коммунисты на митинге в Симферополе призвали жителей автономии к массовым акциям протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги и выступили с требованием к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ и премьеру Николаю АЗАРОВУ отменить постановление НКРЭ о подорожании газа для населения с 1 августа на 50%.