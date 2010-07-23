Томенко возмутил цинизм Азарова

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает циничным решение правительства Николая АЗАРОВА об изготовлении документов для назначения жилищных субсидий за счет средств, предусмотренных в бюджете на выплату разовой денежной помощи ветеранам войны и жертвам нацистских преследований.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил в эксклюзивном комментарии УНИАН, оценивая соответствующее решение Кабинета министров Украины.

"Есть моральная составляющая. Нельзя помогать одним социально незащищенным людям за счет других социально незащищенных. Поэтому, действительно, это можно трактовать как цинизм и издевательство", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, такие действия правительства свидетельствуют о его неготовности к разработке и реализации масштабных программ. "Я думаю, что это будет очень серьезная проблема по одной простой причине: если мы понимаем, что речь идет чуть ли не о каждом пятом человеке в стране, который должен получить документы, то есть приблизительно о 9 млн. человек, то это значит, что должна разрабатываться целая программа по реализации выдачи субсидий. Такой переход на повышение тарифов и такая процедура выдачи субсидий являются абсолютно не подготовленными", - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также предположил, что пересылка документов по почте не решит проблемы своевременности назначения субсидий. "Мы знаем, как у нас работает почта, и представить, как будут доходить эти документы и как эти пенсионеры будут направлять эти документы, очень сложно. В конце концов, все выльется не только в то, что заберут у одних за счет других, а мы будем иметь серьезные социальные проблемы и проблемы для пенсионеров, которые будут все равно ходить в заведения социальной службы, будут конфликты, будут очереди", - сказал заместитель председателя ВР.

"Если нам не удастся остановить через суд повышение тарифов, то мы будем искать какие-то другие механизмы, чтобы власть ежедневно информировала, как подстраховать этих людей, которые нуждаются в субсидиях. Речь идет о серьезной программе, которую правительство не сделало", - заявил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением № 624 от 21 июля утвердил меры по организации предоставления населению жилищных субсидий по упрощенному порядку.

Кабмин поручил Министерству финансов увеличить Министерству труда и социальной политики расходы на изготовление материалов по бюджетной программе "Создание и программно-техническое обеспечение системы информационно-аналитической поддержки и информационно-методическое обеспечение учреждений системы Министерства труда и социальной политики Украины" в сумме 6,596 млн. грн. путем уменьшения расходов по бюджетной программе "Ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований".

Правительство поручило Министерству труда и социальной политики до 23 июля утвердить формы заявления о предоставлении жилищной субсидии по упрощенному порядку и декларации о доходах и имущественном состоянии лиц, которые обратились за предоставлением такой субсидии, а также обеспечить изготовление сообщений о предоставлении населению жилищных субсидий по упрощенному порядку, бланков документов для предоставления таких субсидий и образцов их заполнения.

Согласно постановлению правительства, Пенсионный фонд должен до 6 августа обеспечить отправку пенсионерам материалов для назначения жилищных субсидий.