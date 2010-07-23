Кирилл наградил Януковича орденом

Патриарх Московский КИРИЛЛ наградил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА орденом Святого равноапостольного князя Владимира 1-й степени.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, сейчас в Крыму проходит встреча В.ЯНУКОВИЧА с патриархом КИРИЛЛОМ.

В начале встречи предстоятель РПЦ вручил Президенту Украины высшую награду Русской православной церкви – орден Святого равноапостольного князя Владимира 1-й степени.

Эту награду глава государства получил “за внимание к трудам по укреплению православия в Украине и в связи с 60-летием со дня рождения”.

Патриарх КИРИЛЛ отметил, что это высшее отличие РПЦ, которым награждают исключительно патриархов и глав государств.

“Я радуюсь, что в связи с Вашей круглой датой – такой значительной – я имел возможность в первый год Вашего президентства в знак глубокого уважения РПЦ к Вашим трудам и Вашей личности вручить Вам эту награду”, – сказал патриарх.