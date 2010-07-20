Предстоятель УАПЦ напомнил Януковичу, кто сыном Божьим будет наречен

Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви, митрополит Киевский и всей Украины Мефодий обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу с призывом «проявить акт милосердия и способствовать освобождению из под стражи арестованных бывшего руководителя Государственной таможенной службы Украины А.В.Макаренко и первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.Н.Диденко».

«Обязанность Святой Церкви не вмешиваться в государственные дела, но вместе с тем молиться и милосердно печалиться о каждом человеке, попавшем в беду», - утверждает митрополит УАПЦ. Он убежден, освобождение на поруки станет «величественным миротворческим актом», ведь «в Святом Писании сказано: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Мт.5:9». При этом митрополит Мефодий убежден, что «названные не станут избегать сотрудничества со следствием, будут способствовать установлению истины по делу, а такое решение будет консолидировать наше общество».