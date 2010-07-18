В парламенте будет фракция христиан-демократов

Народный депутат Давид ЖВАНИЯ стал членом партии «Христианско-демократический союз» (ХДС).

Как сообщает Агентство стратегических исследований, 17 июля на заседании политического совета ХДС народный депутат написал заявление о приеме в ряды партии, которое было удовлетворено руководящим органом партии, в частности председателем ХДС Владимиром СТРЕТОВИЧЕМ.

По словам Д.ЖВАНИИ, в ближайшее время ряды ХДС пополнят и другие депутаты Верховной Рады, в частности, входящие в группу «Право выбора».

Группа «Право выбора» будет переименована в группу Христианско-демократического союза, которая уже до местных выборов будет трансформирована в парламентскую фракцию ХДС.

Как сообщал УНИАН, 23 июня было объявлено о создании в Верховной Раде группы «Право выбора». Среди вошедших в группу - народные депутаты от НУ-НС Александр БОБЫЛЕВ, Валерий БОРИСОВ, Сергей ВАСИЛЕНКО, Д.ЖВАНИЯ, Екатерина ЛУКЬЯНОВА, Владимир МАРУЩЕНКО, Олег НОВИКОВ, Александр ОМЕЛЬЧЕНКО, Иван ПЛЮЩ, Сергей ХАРОВСКИЙ, Виктор ШЕМЧУК и другие. Все эти депутаты являются членами фракции НУ-НС, но часть из них вошла в коалицию.