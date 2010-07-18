Янукович - металлургам: перед нами стоят сложные задачи

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины с профессиональным праздником.

В приветствии, размещенном на официальном сайте Президента, говорится: “Вы – представители славных и почетных профессий – достойно продолжаете традиции своих предшественников, вносите весомый вклад в современный экономический потенциал государства. Сегодня экономика Украины сдает экзамен на выносливость, конкурентоспособность и надежность. Перед нами стоят сложные задачи, но убежден, что, начав реформы, мы твердо стали на путь стабилизации и успешного развития экономики. Этот успех во многом зависит от вас – людей труда”.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал работников металлургической и горнодобывающей промышленности “крепкого здоровья, неисчерпаемой жизненной энергии, новых трудовых свершений и благополучия”.