Азаров предложил сравнить его кодекс с американским: что тогда запоете?

Проект Налогового кодекса, с учетом 300 поправок из более 5 тыс. поступивших в ходе рассмотрения в Верховной Раде, в ближайшие дни будет опубликован в газете «Урядовый курьер» для обсуждения представителями бизнеса с целью дальнейшей его доработки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня заявил в ходе встречи с представителями дипломатических кругов.

«Этот вариант будет опубликован в «Урядовом курьере», и примерно месяц мы будем ждать от бизнеса предложений к этому варианту. Потом еще раз соберемся и посмотрим – попытаемся найти баланс между необходимостью создать условия для инвестиций и необходимостью собирать налоги», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что на данный момент не стоит ожидать идеального Налогового кодекса, поскольку условия, которые сегодня существуют в стране, не позволяют создать такой документ.

«Налоговая служба не может быть службой уговоров. Да, она должна быть партнером для бизнеса, но для честного бизнеса. К большому сожалению, стране, где 50% теневой экономики, где распространена выплата зарплат в конвертах, где открыто действуют конвертационные центры, где продается и покупается система государственных чиновников, рассчитывать на то, что мы вдруг придумаем супергениальный кодекс и он решит все наши проблемы - это быть наивными», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил необоснованность критики поданного правительством проекта Налогового кодекса после принятия его в первом чтении Верховной Радой.

«Какая буря возмущения, негодования критики. Только ленивый не критиковал Налоговый кодекс – все пытались заработать политический капитал на этом. За скобки вывели те серьёзнейшие новации и риски, на которые правительство пошло», - сказал Н.АЗАРОВ, отметив, что имеет ввиду снижение НДС, налога на прибыль и различные инвестиционно-инновационные стимулы, позволяющие проводить модернизацию производства и внедрять системы энергосбережения.

«Все это оказалось вне поля зрения критиков наших. Все это они не видели и не говорили об этом ни людям, ни бизнесу. Зато вытянули, что Налоговый кодекс якобы напоминает налоговое гестапо. Я, извиняюсь, возьмите наш Налоговый кодекс и сравните с американским налоговым законом. Я очень хорошо знаю действующую налоговую систему США. Что вы тогда запоете, если сравните? Если мы говорим об увеличении количества времени на проведение налоговых проверок, это что наручники для бизнеса? Или может быть это избирательная мера? Если у нас есть предприятия, которые имеют 300 филиалов по стране и их невозможно проверить за месяц, а иногда и за полгода…», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что необходимо создать условия, чтобы налоговые службы смогли эффективно и в полном объеме собирать налоги. «Если правительство снижает налоги, причем существенно снижает налоговую нагрузку на бизнес, создает стимулы для энергосбережения, для инновации, для инвестиций, то как же быть с бюджетными расходами? Должны быть заложены нормы, которые позволят собрать эти налоги», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров.

23 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что проект Налогового кодекса в нынешней редакции не будет иметь поддержки в Верховной Раде и нуждается в серьезной доработке.

С критикой проекта Налогового кодекса выступают также представители как оппозиции, так и коалиции.

ВР приняла решение вынести проект Налогового кодекса на всенародное обсуждение.