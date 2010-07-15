Литвин: «большинство» критиков Налогового кодекса его не читали

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что всенародное обсуждение проекта Налогового кодекса позволит сформировать качественный документ, который защитит налогоплательщиков и будет содействовать развитию экономической активности в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал в программе «Откровенно и вслух» (Первый канал Украинского радио).

В.ЛИТВИН отметил, что «абсолютное большинство» критиков Налогового кодекса не знакомы с этим документом. В этом проекте, отметил руководитель парламента, есть ряд положительных моментов, в частности, уменьшение количества общегосударственных налогов, уменьшение количества и унификация местных налогов, увеличение возможностей для работы на местах, «налоговые каникулы» для тех, кто хочет открыть свое дело.

«Я не верю и не тешу себя иллюзиями, что все общество отложит все дела и будет читать проект Налогового кодекса, - отметил В.ЛИТВИН. - Его должны прочитать ученые, специалисты, люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью, руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, поскольку они несут ответственность перед людьми и должны иметь дело с честными и прозрачными правилами в налоговой сфере».

По убеждению председателя ВР, специалисты должны «четко предложить формулы, которые обеспечили бы честные правила игры и стимулировали бы предприятия, учреждения, организации, непосредственно людей к тому, чтобы работать больше, качественнее и, соответственно, зарабатывать больше». Руководитель парламента также обратился к представителям оппозиции с призывом отказаться от «возражений и обвинений», поскольку, по его словам, сегодня нельзя «позволить себе роскошь разбрасываться взаимными обидами, обвинениям и угрозам».

По словам В.ЛИТВИНА, все стороны должны предоставить свое виденье Налогового кодекса, чтобы сделать «простой, доступный, понятный документ, который защищал бы налогоплательщиков, содействовал развитию экономической активности в стране, и, что не менее важно, - был стабильным, по крайней мере, лет десять», что позволит обеспечить плановость работы, как отечественных предпринимателей, так и иностранных инвесторов.

По мнению руководителя парламента, такой алгоритм работы над Налоговым кодексом позволит принять этот документ осенью текущего года, согласовать его с Бюджетным кодексом, и даст возможность правительству на новой основе подготовить проект бюджета на 2011 год, а парламенту - принять его до конца 2010 года.