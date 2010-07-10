В ЕЦ утверждают, то Балога к бывшее кресло Шуфрича не сядет

Член партии «Единый Центр», народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Михаил ПОЛЯНЧИЧ отвергает возможность входа депутатов от ЕЦ в состав коалиции в обмен на назначение лидера партии Виктора БАЛОГИ министром по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ПОЛЯНЧИЧ заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам М.ПОЛЯНЧИЧА, в настоящее время пока не идет речь о возможности вхождения депутатской группы «Единый Центр» в коалицию.

«Вы знаете, что Виктор Иванович (БАЛОГА – УНИАН) на взятки не мелкий человек, так что это исключенный вопрос», - сказал М.ПОЛЯНЧИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, Верховная Рада Украины освободила Н.ШУФРИЧА от должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Вчера Президент своим указом назначил Н.ШУФРИЧА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Комментируя эти события, народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО не исключил, что освобождение Н.ШУФРИЧА может быть связано с подготовкой этой должности в качестве «взятки» одной из депутатских групп за вхождение в состав коалиции. Он допустил, что это может быть «группа В.БАЛОГИ».