Кириленко обещает защитить 5-летних детей в КС

Лидер депутатской группы «За Украину!», входящую в состав фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, Вячеслав КИРИЛЕНКО, просит председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА не подписывать принятый вчера закон о введении 11-летнего общего среднего образования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КИРИЛЕНКО заявил сегодня с трибуны парламента.

Он объяснил, что принятие данного закона происходило с нарушением Регламента Верховной Рады. В частности, по словам депутата, закон сразу был поставлен на голосование в целом, при том, что парламент не рассматривал его отдельно в первом и втором чтении.

В.КИРИЛЕНКО заметил, что именно этим депутаты были лишены права внести поправки в закон. По его словам, если данный закон будет подписан, то уже этим летом дошкольников «будут принудительно загонять в детсады», поскольку законопроектом предусмотрено обязательное дошкольное образование. При этом, заметил депутат, получение дошкольного образования является правом, а не обязанностью граждан.

«Группа «За Украину!» обращается к председателю Верховной Рады Украины с просьбой не подписывать данный закон, к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ в случае подписания – наложить вето, но если и это не будет выполнено, то мы оставляем за собой право обратиться в Конституционный Суд», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в законодательные акты по вопросам общего среднего и дошкольного образования (об организации учебно-воспитательного процесса)”.

Данным законом внесены изменения в Закон Украины "О дошкольном образовании", в соответствии с которыми вводится обязательное дошкольное образование детей старшего дошкольного возраста.

Кроме того, внесены изменения в Закон Украины "Об общем среднем образовании" в части установления 11-летнего срока для получения полного общего среднего образования, нормирование типов учебных заведений, введение инклюзивного обучения детей с особыми потребностями.