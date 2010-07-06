Тимошенко говорит, что нового министра Азарова пустили в огород с капустой

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает недопустимым назначение Николая ЗЛОЧЕВСКОГО на должность министра охраны окружающей природной среды из-за конфликта его интересов.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, такое мнение лидер БЮТ выразила сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

"Господин ЗЛОЧЕВСКИЙ сегодня представляет и является владельцем, совладельцем тех коммерческих теневых структур, которые забирают у государства месторождения полезных ископаемых, и то, что его поставили управлять политикой недр Украины, говорит о том, что вора, по сути, пустили в огород, где растет капуста", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, новоназначенный министр представляет коммерческую компанию, которая заинтересована в приватизации украинских газовых месторождений. "Это назначение приведет к тому, что государственные недра будут переходить в частную компанию ЗЛОЧЕВСКОГО", - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что правительство Николая АЗАРОВА после прихода Партии регионов к власти передало права на разработку газового месторождения "Сахалинское" частной структуре Н.ЗЛОЧЕВСКОГО. "На место Виктора БОЙКО поставлен господин ЗЛОЧЕВСКИЙ, в интересах которого сразу после прихода нового правительства забрали в НАК "Нафтогаз Украины" больше всего разведанное месторождение природного газа "Сахалинское" в Харьковской области и отдали компании господина ЗЛОЧЕВСКОГО абсолютно незаконно", - убеждена экс-премьер.

Как сообщал УНИАН, Сахалинское месторождение (Краснокутский район Харьковской области) является одним из наиболее перспективных месторождений Украины, которое на протяжении последних лет неоднократно становилось объектом незаконных действий как со стороны должностных лиц государственных органов, так и представителей частных компаний, которые пытались получить специальное разрешение на пользование недрами этого месторождения в обход конкурентных процедур, определенных законодательством.

Во времена премьерства Ю.ТИМОШЕНКО право на разработку месторождения "Сахалинское" было передано Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада Украины назначила Н.ЗЛОЧЕВСКОГО на должность министра охраны окружающей природной среды.