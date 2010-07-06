Герман думает, что подарок, достойный Януковича, можно купить лишь в Грузии

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН просит не делать из дня рождения главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА национальный праздник.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время прямой телефонной линии в редакции газеты «Аргументы и факты в Украине»

«Я думаю, что вокруг даты дня рождения Президента происходят какие-то спекуляции», - сказала она и выразила убеждение, что «частный день рождения не является национальным праздником».

«Поэтому я не думаю, что мы должны превратить день рождения Президента в национальный праздник и много говорить об этом», - подчеркнула А.ГЕРМАН.

В то же время она заметила, что в свой день рождения 9 июля глава государства будет иметь обычный рабочий день, в частности, запланирована встреча в Киеве с Президентом Европейского Совета Германом ван РОМПЕЕМ.

«Я не видела в программе в этот день чего-то специального праздничного», - заметила А.ГЕРМАН.

Говоря о событиях субботы, 10 июля, она подчеркнула, что это выходной день и это является частным делом Президента, как его провести.

Заместитель главы АП также отметила, что празднование дня рождения В.ЯНУКОВИЧА как частное мероприятие не будет проплачиваться из госбюджета.

А.ГЕРМАН также сообщила, что хотела бы подарить Президенту В.ЯНУКОВИЧУ в день рождения лавровую ветвь, которую, по ее словам, можно приобрести только в грузинском городе Кутаиси.

«Я думаю, что Президент заслужил лавр», - сказала она, в то же время заметив, что вряд ли она будет иметь время и возможность приобрести такой подарок.