Фракция ПР сбросилась на чайный сервиз для Януковича

9 июля Виктор Янукович отметит 60-летний юбилей. Праздновать будет три дня: 9 июля в Киеве, а 10—11-го — в Крыму, сообщает газета “Сегодня” со ссылкой на источник на Банковой: «В пятницу в столице состоится встреча с президентом Евросоюза Германом ван Ромпеем, а вечером Янукович будет праздновать день рождения в кругу семьи в Межигорье. А на следующий день будет в Крыму».

Список гостей пока точно не известен. Украинский политбомонд, скорее всего, будет поздравлять Януковича на Банковой 9 июля. А вот первые лица соседних стран должны приехать к юбиляру в Крым.

Торжества по случаю дня рождения, по данным источников в Крыму, пройдут на госдаче №11 «Заря» в Форосе. Напомним, «Заря» была построена в середине 80-х и более известна в народе как «дача Горбачева» (именно там под домашним арестом держали генсека во время августовского путча). Ее главный корпус состоит из трех этажей с пентхаузом. Также имеется теннисный корт, центр досуга с кинозалом, бильярдной, тренажерным залом и сауной.

Политбомонд уже вовсю готовит подарки президенту: фракция Партии Регионов сбросилась на серебряный чайный сервиз отечественного производства. «Я тоже приготовил подарок Виктору Федоровичу, — рассказал нардеп-регионал Ян Табачник. — Это оберег, связанный с христианскими традициями». Как заявил председатель Донецкой ОГА Анатолий Близнюк, губернаторы тоже подготовили общий подарок — картину, правда, что на ней будет изображено — секрет.

Кто будет радовать слух и глаз Януковича — пока неизвестно. Но в интернете появилась информация, что на праздничном концерте в Крыму споют Николай Басков и Алла Пугачева. Правда, «Сегодня» этот слух пока никто не подтвердил. Концертный директор Баскова Андрей Неклюдов сказал, что Николай будет в это время на «Славянском базаре». А Пугачева сейчас находится на лечении в Израиле, где ее должны проооперировать. Возможно, для Януковича споет его любимица Таисия Повалий. «9 июля — открытие «Славянского базара». Тая будет участвовать в концерте. Но постараемся успеть и поздравить президента», — сказал ее супруг и продюсер Игорь Лихута.