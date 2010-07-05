Губернаторы скидываются на подарок Януковичу
16:06, 05 июля 2010Политика
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"Так договорились..."
|Анатолий БЛИЗНЮК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК, отвечая на вопрос журналистов, что он намерен подарить Президенту к юбилею (9 июля В.ЯНУКОВИЧУ исполнится 60 лет – УНИАН).
По словам А.БЛИЗНЮКА, этот подарок будет объединенный от всех губернаторов.
«Подарим мы… Ну, так мы договорились с губернаторами, что… Ну каждый если со своим подарком там будет чего-то… Поэтому это будет картина», - сказал председатель Донецкой облгосадминистрации.
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