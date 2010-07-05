Губернаторы скидываются на подарок Януковичу

Председатели областных государственных администраций подарят Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ на предстоящий день рождения картину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК, отвечая на вопрос журналистов, что он намерен подарить Президенту к юбилею (9 июля В.ЯНУКОВИЧУ исполнится 60 лет – УНИАН).

По словам А.БЛИЗНЮКА, этот подарок будет объединенный от всех губернаторов.

«Подарим мы… Ну, так мы договорились с губернаторами, что… Ну каждый если со своим подарком там будет чего-то… Поэтому это будет картина», - сказал председатель Донецкой облгосадминистрации.