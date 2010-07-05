Янукович поздравил «Шахтер»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил игроков, тренеров, руководителей и болельщиков футбольного клуба “Шахтер” (Донецк) с завоеванием Суперкубка Украины.

“Искренне поздравляю вас с очередной победой в сезоне 2009/2010 – завоеванием Суперкубка Украины по футболу”, - говорится в приветствии В.ЯНУКОВИЧА, текст которого обнародован на сайте главы государства.

По словам Президента, ему “чрезвычайно приятно, что из года в год футбольный клуб “Шахтер” завоевывает в борьбе важные спортивные победы”.

“На высоком профессиональном уровне команда продемонстрировала собственную игру и тренерскую стратегию, завоевав самые престижные национальные трофеи в чемпионате и матче за Суперкубок”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, сегодня украинский футбол приобретает особое значение в общественной жизни. “Заостряется конкуренция между клубами, создается современная инфраструктура, разрабатываются и утверждаются новые методики игры. В этом, бесспорно, есть большая заслуга руководителей, тренеров, всех работников клуба”, - заявил глава государства.

Он также выразил уверенность, что “от успеха каждой украинской команды будет зависеть успех национальной сборной команды Украины в финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу”.

В.ЯНУКОВИЧ пожелал игрокам, тренерам и руководителям ФК “Шахтер” счастья, здоровья и спортивной удачи в дальнейших играх.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 июля, чемпион Украины сезона 2009/2010 годов футбольный клуб “Шахтер” (Донецк) со счетом 7:1 переиграл обладателя кубка Украины сезона 2009/2010 футбольный клуб “Таврия” (Симферополь) в матче за Суперкубок Украины.